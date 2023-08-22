Türkiye'den Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifi

Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.

Türkiye'den Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifi
Komşu'daki yangın Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı köylere ulaştı

Komşu'daki yangın Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı köylere ulaştı

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Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için 'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.

Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.

Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

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