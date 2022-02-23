Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker talebi

Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi.

1 ŞUBAT'TA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Alınan bilgiye göre, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ



Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.



Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN GEÇİCİ TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ



Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.



Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla bazı siyasiler ve bürokratlar hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle Peker hakkında iftira, tehdit ve devlet büyüklerine hakaret suçlamalarıyla soruşturmalar da bulunuyor.



BAE, Interpol'e üye ülkeler arasında ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında suçluların iadesi için bir anlaşma bulunmuyor.

