Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker talebi

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 11:59

Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker talebi
Sedat Peker

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, BAE'den 'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi.

1 ŞUBAT'TA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Alınan bilgiye göre, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN GEÇİCİ TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in 'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla bazı siyasiler ve bürokratlar hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle Peker hakkında iftira, tehdit ve devlet büyüklerine hakaret suçlamalarıyla soruşturmalar da bulunuyor.

BAE, Interpol'e üye ülkeler arasında ancak ile Türkiye arasında suçluların iadesi için bir anlaşma bulunmuyor.

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