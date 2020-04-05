Türkiye'den corona virüsle mücadelede İspanya'ya dayanışma mesajı

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, "Türkiye, Covid-19 krizinin başından bu yana dost ve müttefik İspanya ile dayanışmasını en güçlü biçimde göstermiştir." mesajı verdi.



Büyükelçilik, Türkiye'nin gösterdiği dayanışma sonucu İspanya'ya ulaştırılması kararı aldığı solunum cihazlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.



"Türkiye, küresel bir kriz olan Covid-19 salgınıyla ancak uluslararası dayanışma ve iş birliği içinde mücadele edilebileceği inancındadır" ifadesine yer verilen açıklamada, bunun en güzel örneğinin Türkiye ve İspanya arasında son bir haftada yürütülen iş birliği olduğu vurgulandı.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından şimdiye kadar en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'nın hem ikili hem de NATO kanalıyla ilettiği yardım talebine Türkiye'nin karşılık vererek, hibe ettiği sağlık malzemelerini 1 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçakla Madrid'e gönderdiği hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, Covid-19 krizinin başından bu yana dost ve müttefik İspanya ile dayanışmasını en güçlü biçimde göstermiştir" ifadesi kullanıldı.

"116 SOLUNUM CİHAZI YAKINDA İSPANYA'YA ULAŞACAK"



Ayrıca açıklamada, maske ve tulum gibi İspanyol firmaları tarafından sipariş edilen tıbbi malzemelerin Türkiye'den İspanya'ya ihracı için gerekli izinlerin şimdiye kadar çıkarıldığı aktarılarak şunlar kaydedildi:



"Bu bağlamda Türkiye’de üretilen solunum cihazları için talep edilen son ihraç izni süreci de bugün tamamlanmıştır. Bu çerçevede 116 solunum cihazı yakında İspanya’ya ulaşacaktır. Bu sürecin hızlandırılmasında ve tamamlanmasındaki desteklerinden dolayı, sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Dışişleri Bakanımız ve sayın Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz."



Türkiye'nin "zor günlerinde, dost İspanya halkına elinden gelen yardım ve kolaylığı bundan sonra da sürdürmeye kararlı" olduğunu kaydeden Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, "Zor bir sınavdan geçmekte olan dost İspanya halkına bir kez daha taziye dileklerimizi iletiyor, salgına yakalananlara acil şifalar diliyoruz" temennisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?



İspanya'nın Castilla y La Mancha ve Navarra özerk yönetimleri, önceki haftalarda bir Türk şirketinden 3 milyon euro karşılığında 150 adet solunum cihazı satın almıştı.



Ancak Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de sağlık ekipmanlarının ülkeden çıkışına kısıtlama getirmiş ve bundan dolayı bu cihazların İspanya'ya gönderilmesi süresi uzamıştı.



İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da konuya ilişkin resmi Twitter hesabından Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz" mesajını paylaşmıştı.



Laya ayrıca bir İspanyol televizyonuna verdiği demeçte "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır" demişti.

