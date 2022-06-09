Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 20:50 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 22:09

Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat dönemi başlıyor

ve vatandaşları, her iki ülkeye kimlikle seyahat edebilecek.

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

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