Türkiye'nin astronot adayı 2022’de seçilecek

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin astronot adayının 2022'de seçileceğini belirtti.



Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk astronot yetiştirilmesi için Amerika’dan SpaceX ve Rusya’dan Soyuz ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Buna göre, anlaşılan şirket 7 ay sürecek eğitimler için kriterleri Türkiye’ye bildirecek ve 2 astronot seçimi yapılacak.

Eğitimlerin ardından biri seçilerek uzaya gönderilecek. Türk astronotun en az 1 hafta uzayda kalacağını belirten Türkiye Uzay Ajansı Başkanı "Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır" dedi.