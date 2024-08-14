Türkiye’nin Çelik Kubbesi ‘Gökdemir’ ilk atışını yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye’nin yerli milli hava savunma ağı oluşturuluyor. Bu kapsamda Aselsan’ın geliştirdiği TÜBİTAK-SAGE’nin Gökdoğan Füzesini kullanan Gökdemir Hava Savunma Sistemi‘nin ilk atış görüntüleri yayınlandı.



Görüntülerde aynı platformdan uçurulan bir hava aracına sistemin kilitlenmesi ve atış yapılması ve Gökdoğan füzesinin hedefi imha etmesi görülüyor.



TÜRKİYE'NİN ÇELİK KUBBESİ



Sistem ile Türkiye’nin hava hedeflerine karşı anında tepki verecek hava savunma sistemi oluşturuluyor. Gökdemir Hava Savunma Sistemi’nin, TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilerek Gökdoğan füzesini kullanacak.



HEDEF SAVAŞ UÇAKLARI VE İHA'LAR



Gökdemir hava savunma sistemine 8 ya da 12 hava saunma füzesi entegre edilecek. Sistemde orta menzil ve orta irtifa hava savunmasında kullanılması planlanıyor.



Sistemin hedefleri arasında savaş uçakları, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, hava-kara füzeleri ve helikopterler yer alıyor.



