Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası 'Mezopotamya' tanıtıldı

GAP Bölgesi turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projesi ile bölgedeki bütün illerin bütüncül bir yaklaşımla markalaştırılarak sürdürülebilir bir turizm destinasyonunu amaçlanıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçirilecek olan projeyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Kültürel mirasını turizme kazandırması hedefleniyor.

Mezopotamya markası için Şanlıurfa'da bir tanıtım toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ndeki programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak üzere oluşturdukları "Mezopotamya" markasının tanıtım programında, tarihi, kültürü ve coğrafi yapısıyla dünyanın en zengin ve özgün vatanına sahip olduğumuzu belirtti.

Doğasından iklim çeşitliliğine, mutfak kültüründen el sanatlarına, mimarisinden arkeolojik kalıntılara turizmde çoğu ülkeye biri ya da ikisi nasip olan varlıkların tamamının Türkiye'de olduğunu aktaran Ersoy, "Bu gerçeğin farkında olarak her bölgeyi ve şehirlerimizi kendi farklılıkları ve sahip oldukları turizm unsurları ile ön plana çıkarmayı, turizmi istisnasız ülkemizin tamamına yaymayı temel hedefimiz olarak belirledik" diye konuştu.



Bakan Ersoy, GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi'nin Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsadığını belirterek, bu bölgenin Türkiye'nin sahip olduğu turizm çeşitliliğini yansıttığını söyledi.



Bu şehirlerin taşıdığı potansiyel sayesinde bölgenin doğa, kültür, inanç, gastronomi turizmi ile eko ve termal turizm alanlarında geliştirilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu 9 ilimizde 611 taşınmaz kültür varlığına 18 buçuk milyon liranın üzerinde proje ve uygulama yardımı yapılmış, çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları için ise yaklaşık 152 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Hasankeyf'ten Halfeti'ye, Midyat'tan Çermik kaplıcaları ve Eğil'e, Zeugma'dan Balıklıgöl ve Viranşehir'e, Göbeklitepe'den Nemrut'a… Sadece genel bir bakışla yorumlarsak bile insanlık medeniyetinin kökleri ve inancın manevi mirası bütün görkemi ve derinliği ile karşımızda duruyor."



Bakan Ersoy, Diyarbakır ve Mardin'i 10 farklı dilde içerik sundukları GoTürkiye platformunun rotasına eklediklerini Batman'ı ise yapılacak hazırlık çalışmasının ardından ekleyeceklerini söyledi.



Lezzet rotası kapsamında Gaziantep, Halfeti, Rum Kale, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Harran rotasını GoTürkiye'de paylaştıklarını belirten Ersoy, Kilis için de hazırlık çalışmaları yapıldığını dile getirdi.



Ersoy, Mardin-Midyat inanç rotasının da hazırlandığını, Mardin turizmi için de ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kültürel ve doğal mirası koruyarak, Mezopotamya’yı global bir marka haline getirip insanların zihnine kazımak, daha çok insanın buraları ziyaret ederek unutulmaz anılar biriktirmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Mezopotamya'nın tarihin her döneminde insanları kendisine çekmiş ve sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir bölge olduğunu vurgulayan Varank, bölgenin tarihine ilişkin bilgi verdi.



Varank, zengin geçmiş, sayısız kültürel ve doğal varlığın insanlığın ortak mirası olarak daha fazla ilgiyi hak ettiğini vurgulayarak, "Önemli arkeolojik alanlar, geleneksel ve özgün mimari, birçok inanca ait dini mekanlar, el sanatları ve zengin yöre mutfağı, bölgenin modern zaman seyyahlarına sunduğu güzelliklerden yalnızca bazıları" diye konuştu.



Bölgedeki gezip görülebilecek sayısız yer bulunduğundan bahseden Varank, bölge mutfağının da buram buram lezzet koktuğuna dikkati çekti.

"KENT İÇİ VE BÖLGE ROTALARINI BELİRLEDİK"



Varank, saha çalışmalarından topladıkları verilerle tematik kent içi ve bölge rotalarını belirlediklerine değinerek, şöyle devam etti: ​



"Belirlenen bu rotalar, oluşturduğumuz web sitesi ve mobil uygulamaya aktarıldı. Türkçe ve İngilizce sosyal medya hesapları oluşturuldu. Mezopotamya’daki etkinlik, deneyim, gastronomi ve konaklama noktalarının interaktif haritalarını, 35 kent rotasını, 9 tematik rota ve seyahate dair ipuçlarını barındıran bir web sitesi oluşturduk. Şu anda sitemizde Türkçe ve İngilizce içeriklerle ziyaretlerine hizmet sunuyor. İnşallah kısa süre içinde dil çeşitliliğini de artıracağız."



Bu içeriklere mobil cihazlarından ulaşmak isteyenlerin "Mezopotamya Gezi Rehberi"ni uygulama mağazalarından indirebileceklerini anlatan Varank, içeriklerin zamanla daha da zenginleştirileceğini söyledi.