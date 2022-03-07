Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından sondaj filosuna katılacak dördüncü gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 22:45

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin 'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

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