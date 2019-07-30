Yılbaşından bu yana 177 bin 654 göçmen yakalanırken gözaltına alınan 4 bin 542 organizatörden 927'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Türk polisinin yabancı muhataplarıyla işbirliği sonucu yabancı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda 148 organizatör yakalandı.

500 ile 7 bin euro arasında değişen ücretler karşılığında bulundukları ülkeden umuda yolculuklarına başlayan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 343 FETÖ, 249 PKK/KCK üyesi terörist yakalandı.