Yılbaşından bu yana 177 bin 654 göçmen yakalanırken gözaltına alınan 4 bin 542 organizatörden 927'si tutuklanarak cezaevine konuldu.
Türk polisinin yabancı muhataplarıyla işbirliği sonucu yabancı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda 148 organizatör yakalandı.
500 ile 7 bin euro arasında değişen ücretler karşılığında bulundukları ülkeden umuda yolculuklarına başlayan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 343 FETÖ, 249 PKK/KCK üyesi terörist yakalandı.
Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele bilançosu
Anadolu AjansıTürkiye
Türkiye'de 2016 yılından itibaren kara ve denizlerde alınan tedbirler ve yapılan operasyonlar sonucu 795 bin 875 düzensiz göçmen ile 18 bin 775 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 4 bin 883'ü tutuklandı.
Yılbaşından bu yana 177 bin 654 göçmen yakalanırken gözaltına alınan 4 bin 542 organizatörden 927'si tutuklanarak cezaevine konuldu.