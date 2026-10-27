"Türkiye'nin elektrik altyapısına 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım gerekiyor"

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Erdeniz, Türkiye 'de elektrik dağıtım altyapısında gelecek 10 yılda en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini belirterek, gelecek 5 yılda yaklaşık 22 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Erdeniz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elder işbirliğinde düzenlenen "Elektrik Dağıtım Sektöründe 1. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimcilik Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ulaşım, sanayi, ısınma ve soğutma ile veri merkezlerinde artan elektrik kullanımının enerji tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi.

Elektrikli araçların eş zamanlı şarj edilmesinin şebekelerde ani güç talebi oluşturduğunu, güneş panellerinden üretilen fazla elektriğin şebekeye aktarılmasının ise enerji akışını değiştirdiğini anlatan Erdeniz, bu dönüşümü "Dağıtım 2.0" olarak tanımladı.

Erdeniz, "Bizim 'Dağıtım 2.0' dediğimiz dönüşüm tam olarak bu: Elektriği sadece taşıyan bir yapıdan, üretimi ve tüketimi anlık izleyen, çift yönlü enerji akışına uyum sağlayan, veriyi işletme kararına dönüştüren akıllı, esnek ve dayanıklı bir platforma geçiş." dedi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Erdeniz

10 YILDA 50 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM İHTİYACI

Son 5 yılda elektrik dağıtım sektöründe 11,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini, yalnızca 2025'te yatırımların 2,5 milyar doları aştığını belirten Erdeniz, gelecek döneme ilişkin hedeflerini açıkladı.

Erdeniz, "Önümüzdeki 5 yılda büyük planlı onarım, bakımlar ve yatırımlarla beraber yaklaşık 22 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflemekteyiz. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde ise dağıtım altyapısında en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı olduğunu öngörüyoruz." diye konuştu.

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE 619 AR-GE PROJESİ

EPDK'nin desteğiyle 2014-2026 döneminde elektrik alanında 619 Ar-Ge projesinin kabul edildiğini bildiren Erdeniz, projelerin şebeke işletimi, yerli yazılım, enerji verimliliği ve malzeme teknolojileri gibi alanları kapsadığını söyledi.

Erdeniz, "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı" kapsamında 2019'dan bu yana 280 girişimin desteklendiğini, bu girişimlerin 1400'den fazla istihdam oluşturduğunu ve 40'ının uluslararası pazarlara açıldığını belirtti.

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) Türkiye elektrik dağıtım sektörünü temsil edeceklerini açıklayan Erdeniz, "Enerji dönüşümünün görünmeyen kahramanı şebekelerdir." dedi.