Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında şap karantinası

Belediyeden yapılan açıklamada, "İlimiz ve komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmasına karar verilmiştir. Hemşerilerimiz ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaları bizim için her zaman önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR, NASIL YAYILIR?



Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur.



ŞAP HASTALIĞI NASIL YAYILIR?



Kimyasal etkenlere karşı dayanıksız olan şap virusu pH 7,0- 7,7 de etkilenmemekte (stabil olmakla) birlikte asit ve alkali şartlarda kısa sürede inaktive olmaktadır. Hastalık direkt ve indirekt olarak yayılmaktadır.



Hastalığın en belirgin yayılma yolu havada bulunan virusun solunum sistemi ile alınmasıyla olmaktadır. Enfekte veya kuluçka dönemindeki hayvanlar solunum, deri, sekret ve ekstretleri, süt ve sperma ile virusu saçmaktadır. Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir.



İnsanlar da ise enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.