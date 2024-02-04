Türkiye'nin en büyük ikinci cami Şahinbey Millet Camii açıldı

Erdoğan, camilerin sadece günde 5 kez namaz kılınan yerler olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür. Camiler, minberi, mihrabı ve kürsüsüyle ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleridir." dedi.



"KENDİMİZİ GELİŞTİRMENİN YOLLARINI ARAMALIYIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca ecdadın kurduğu veya geliştirdiği her şehirde, oranın karakteri haline gelmiş bir çarşı ve caminin olduğunu belirterek, Mescid-i Nebevi'nin inşasından beri İslam toplumlarında camilerin hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olduğunu, buranın da aynı görevi icra edeceğine inandığını söyledi.



Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi başta olmak üzere camilerin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmakta fayda gördüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde, buraları merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin neşesi, gözümüzün nuru olan çocuklarımızı ellerinden sevgiyle tutup, camilerimize daha sık getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin buralardan daha fazla, daha yoğun faydalanmasını sağlamalıyız. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizin camilerle irtibatlarının mutlaka kuvvetli olmasını temin etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, söyleşiler, sohbetler, mevlidi şerifler ve benzeri etkinliklerle bu güzel eserin hakkını vermenin yollarını aramalıyız. Çocuklarımızı, kendisine, ailesine, vatanına, milletine, devletine ve insanlığa faydalı kuşaklar olarak yetiştirmek ancak bu şekilde mümkündür. Diğer türlü nesillerimizin içki, kumar, uyuşturucu, fuhşiyat, terör, şiddet gibi belaların pençesine düşmesinin önüne geçemeyiz. Bu ulvi gaye doğrultusunda çalışan, koşturan, pek çok hadsizliğe rağmen nesillerimize sahip çıkan kuruluşlarımıza, vakıflarımıza, derneklerimize ve belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im, bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum."

"İSLAM DÜNYASININ ÇEKİM ALANI OLSUN"



Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyayı dış dünyayla bütünleştiren bu muhteşem eserin hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, burada edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından Erdoğan, Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'nin açılış kurdelesini kesti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ümmete inşallah hayırlı olsun. Ve burası aynı zamanda ismiyle müsemma sadece ülkemizin değil, tüm İslam dünyasının bir çekim alanı olsun." ifadelerini kullandı.