Türkiye'nin en büyük lise kampüsü eğitime başlıyor: 7 lise, spor alanları, konferans salonları ve yurtlar yer alıyor!

Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olma özelliğini taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.



İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen eğitim yerleşkesinde, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi yer alacak.



Yerleşke, 345 derslik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olma özelliğini taşıyor.



Kampüs içerisinde kütüphaneler, fen ve teknoloji laboratuvarları, sanat atölyeleri, kapalı ve açık spor alanları, konferans salonları, yurtlar ve 600 kişilik ibadet alanı gibi eğitim-öğretimi destekleyen birçok donatı yer alıyor.



Yerleşke ayrıca; güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı, 147 kişi kapasiteye sahip planetaryuma da ev sahipliği yapıyor.

