Türkiye'nin en büyük lise kampüsü eğitime başlıyor: 7 lise, spor alanları, konferans salonları ve yurtlar yer alıyor!
4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesinin içinde bulunduğu, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi bugün açılıyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği kampüste 345 derslik, kütüphaneler, fen ve teknoloji laboratuvarları, sanat atölyeleri, kapalı ve açık spor alanları, konferans salonları ve yurtlar yer alıyor.
Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olma özelliğini taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen eğitim yerleşkesinde, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi yer alacak.
Yerleşke, 345 derslik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olma özelliğini taşıyor.
Kampüs içerisinde kütüphaneler, fen ve teknoloji laboratuvarları, sanat atölyeleri, kapalı ve açık spor alanları, konferans salonları, yurtlar ve 600 kişilik ibadet alanı gibi eğitim-öğretimi destekleyen birçok donatı yer alıyor.
Yerleşke ayrıca; güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı, 147 kişi kapasiteye sahip planetaryuma da ev sahipliği yapıyor.
"KÜLTÜRÜN VE GELECEĞİN TEMELLERİNİN ATILDIĞI BİR İLİM YUVASI OLACAKTIR"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, ülkemizin eğitim vizyonuna yön verecek Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını büyük bir gururla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliği taşıyan bu külliye, sadece bir eğitim yapısı değil, bilimin, kültürün ve geleceğin temellerinin atıldığı bir ilim yuvası olacaktır."
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