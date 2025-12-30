Türkiye'nin en pahalı kahvehanesi. Köylüler inatlaştı kirası 126 bin liraya çıktı

Türkiye'de eşine nadir rastlanır ihale Gelibolu'nun Bayramiç Köyü'nde gerçekleşti. Köy kahvesinin kiralanması işini köyün muhtarı Aziz Koç gerçekleştirdi. Koç, ihale sürecini hazırladı, teminatları aldı. İhale günü köy sakini olan 4 kişi ihaleye katıldı ve aralarında inatlaşma başladı.

Aylık ederi 15-20 bin lira olması beklenen köy kahvesine aylık 126 bin lira kira teklifi verildi ve ihale tamamlandı.

İnat üzerine aylık kira yüksek rakamlara çıkınca muhtar duruma müdahale etti. Muhtar Aziz Koç, ihaleyi iptal etti.

KİRASI 4 BİN LİRAYDI

Köy kahvesinin ihale öncesinde aylık kirası 4 bin lira olarak belirlenmişti.

MUHTAR KOÇ: BU PARAYA SAHİLDE KORDONDA BİLE DÜKKAN YOK

Ntv.com.tr'nin sorusunu yanıtlayan Aziz Koç, "Açık ihale yaptık, Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık." dedi.

"KÖYÜMÜZÜN HİÇBİR ÖZELLİĞİ BULUNMUYOR"

Muhtar Koç, köylerinin gastronomi, doğa sporları ya da eşsiz doğal güzelliklerinin bulunmadığını, hiçbir özelliği olmayan bir köy olduğunu söyledi.

Koç sözlerine şöyle devam etti:

“İhaleye 4 köy sakini katıldı. İhale anında aralarında rekabet oluştu ve ihale fiyatı inatlaşmadan ötürü 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyeti ve işletmeden böyle bir gelir elde edemeyecekleri için ihale iptal oldu.”

İHALE PARASININ BİR YILLIĞINI PEŞİN ÖDEMEK İSTEDİ

Yapılan ihaleye Şaban Bülbül, Ersan Babadağlı, Turgay Coşar ve Yalçın Özbek katıldı. İhale inatlaşma sonucu Yalçın Özbek'te kaldı. Özbek, ihale tutarının 1 yıllık ücreti olan 1 milyon 512 bin lirayı da peşin ödeyeceğini iddia etmişti.

YENİDEN İHALEYE ÇIKILACAK

Koç, köy kahvesinin yeniden ihale edileceğini, bunun hukuki bir süreç olduğunu, aylık ederinin 15-20 bin lira civarında olduğunu ifade etti.