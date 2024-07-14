Türkiye'nin en sıcak ili için uyarı: Sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın'da son günlerde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları Pazartesi'den itibaren artmaya başlayacak, sıcakların 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin en sıcak ili için uyarı: Sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın Perşembe günü 44 derece olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 15 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 26, en yüksek 42 derece olacak. 16 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı en düşük 26, en yüksek 42 derece olacak. 17 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 27, en yüksek 43 derece olacak. 18 Temmuz Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 28, en yüksek 44 derece olacak.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

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