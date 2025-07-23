Türkiye'nin en sıcak ili oldu: 51 derece ile rekor kırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Türkiye'de aşırı sıcaklar etkili oluyor.



Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı.



Dışarı çıkmak zorunda olanlar ise parkları ve yeşil alanları tercih etti.



TERMOMETRELER YANDI



Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 51 dereceye kadar yükseldi.

