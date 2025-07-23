Türkiye'nin en sıcak ili oldu: 51 derece ile rekor kırdı

Yurtta aşırı sıcaklar etkili olurken Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak ili oldu: 51 derece ile rekor kırdı

Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından 'de aşırı sıcaklar etkili oluyor.

Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dışarı çıkmak zorunda olanlar ise parkları ve yeşil alanları tercih etti.

TERMOMETRELER YANDI

Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 51 dereceye kadar yükseldi.

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