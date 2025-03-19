Türkiye'nin en soğuk ili: Sıcaklık sıfırın altında 11 dereceye düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 11 dereceyle Kartalkaya Kayak Merkezi İstasyonu oldu.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri, sıfırın altında olmak üzere, 10,5 dereceyle Afyonkarahisar Kumalar Tepesi Radar Sahası, üçüncü yeri 10,3 dereceyle Çankırı Ilgaz Dağı oldu.

