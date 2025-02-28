Türkiye'nin en soğuk yeri: İlçe karla kaplandı

Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 32 derece ile Türkiye'de gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Türkiye'nin en soğuk yeri: İlçe karla kaplandı

Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yeşilbaş ördekler, Kars Çayı'nın buz tutmayan alanlarında yiyecek aradı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise araç camları buz tuttu, çatılarda uzun sarkıtlar oluştu.

İlçenin ormanlık alanındaki çeşmeler ile Sarıkamış Deresi tamamen dondu.

ARDAHAN

Ardahan il merkezinde ise gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 derece kaydedildi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma oluşan kentte, bazı akarsular ile göletler dondu.

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte, çatılarda ise sarkıtlar oluştu.

Göle ilçesi, eksi 32 derece ile 'de gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

AĞRI

Ağrı'da da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi.

Kentteki nehir ve dereler dondu, araç camları buz tuttu.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

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