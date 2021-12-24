Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 29,7 derece

Türkiye'de en düşük sıcaklık dün gece sıfırın altında 29,7 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaydedildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 12:45

Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 29,7 derece

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'ın İmranlı ilçesi gece sıfırın altında 29,7 dereceyle 'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 25,3 dereceyle Konya'nın Seydişehir ilçesi takip etti.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bolu'nun Gerede ilçesi Samat ve Erzurum'un Aziziye ilçesi Kuzgün köylerinde 25, Konya'nın Karatay ilçesinde 24,2, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü köyünde 23,8 kaydedildi.

Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı mevkisinde 22,1, Kangal ilçesinde 20,1, Hafik ilçesi Derince köyünde 19,8, Suşehri Geminbeli Geçidi'nde 19,1 ve Zara ilçesinde 18,5 ölçüldü.

KIZILIRMAK BUZ TUTTU

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Eğriköprü mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 17, gündüz ise 13 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

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