Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak biliniyordu: 131 yaşında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi'nde yaşayan Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan dün hayatını kaybetti.

Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu olan Gürkan'ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.