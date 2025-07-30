Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak biliniyordu: 131 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen 131 yaşındaki Hodi Gürkan hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak biliniyordu: 131 yaşında hayatını kaybetti

'nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi'nde yaşayan 'nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan dün hayatını kaybetti.

kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu olan Gürkan'ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

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