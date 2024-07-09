Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi mezun oldu

Emekli olduktan sonra Erdek'e yerleşen 1949 doğumlu 75 yaşındaki Ruhi Yurtsever, pandemi döneminde evde hazırlanarak kazandığı üniversiteden mezun olmanın sevincini yaşadı.

PTT Genel Müdürlüğü'nden 30 yıl önce emekli olan Ruhi Yurtsever, eşi Nimet Yurtsever ile birlikte Erdek'e yerleşti. Covid-19 döneminde kızı Hande Yurtsever'in de desteğiyle üniversite sınavına hazırlanan Ruhi Yurtsever, sınava girerek Erdek Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi bölümünü kazandı.

Kendisinden 50 yaş küçük arkadaşlarıyla Erdek Meslek Yüksek Okulu'nu başarıyla tamamlayan Ruhi Yurtsever'in mezuniyet törenine ailesi de geldi.

Ruhi Yurtsever'in ailesi, Ruhi Yurtsever'in resminin olduğu maskelerle katıldığı törende sınıf arkadaşlarıyla kep atma mutluluğunu da yaşadı.

Ruhi Yurtsever, üniversite okuyup mezuniyet gururunu yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Ruhi Yurtsever, “Gençlerle okuduğum için ömrüm uzadı. 10 sene daha yaşayabilirim. Hepsini çok seviyorum, öğretmenlerimi de seviyorum. Daha önce üniversite bitirmedim, DGS'ye girip 4 yıllık aynı bölüme geçiş yapmayı düşünüyorum” dedi.