Türkiye’nin en zehirli yılanı Tunceli’de görüntülendi

iTek ısırığının bile insanı öldürmeye yettiği bilinen engerek yılanı , Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz Bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda yaşıyor. Nesli tükenmekte olan bu sürüngenler, yüksekliği bin 500 metreye kadar alanlarda barınabiliyor.

Şimdiye kadar çok nadir görülen koca engerek, Tunceli'de Çemişgezek’e bağlı Erkalkan köyünde görüldü. Ağacın üzerinde görülen yılan Tulgay Daşhan, tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Nesli tükenmekte olan engerek yılanları, yüksekliği bin 500 metreye kadar alanlarda barınabiliyor.

Zehirli bir tür olduğunu bildiği halde, yılana zarar vermeden sadece videosunu çekmek ve izlemekle yetinen Tulgay Daşhan, "Bu tür yılanlardan bu yıl bölgemizde çok gören var. Hayatın doğal dengesi. Zehirli de olsa zehirsiz de olsa zarar vermemek lazım" dedi.

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