Türkiye'nin en zengin 3. ismi: Sevim Arsel kimdir?



Arsel, (Sevim) Semahat 8 Eylül 1928 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Başka görevlerinin yanı sıra Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti ve İcra Komitesi başkanı, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Koç Üniversitesi (KÜ) Danışma Kurulu üyesidir.



Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un ilk çocuğu olarak 8 Eylül 1928’de, ailenin Ankara Keçiören’deki bağ evinde (bugün VEKAM’ın faaliyet merkezi) dünyaya geldi. Kardeşi Rahmi M. Koç’la birlikte Avusturyalı ve Alman dadıların nezaretinde büyüdü. İlkokulu TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra yatılı olarak girdiği İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden (bkz. Robert Kolej) 1949 yılında mezun oldu. 5 Ocak 1956’da o sırada Koç Ticaret’te Hulki Alisbah’ın yardımcısı olarak çalışmakta olan Dr. Nusret Arsel’le evlenerek Ankara’ya yerleşti. 1959-60 yıllarını Siemens’te staj yapan eşiyle birlikte Almanya’da geçirdi. Bu sırada Almancasını ilerletmek için Goethe Enstitüsü’ne devam etti.



1964’te Koç Holding Yönetim Kurulu’na, 1969 yılında da VKV İdare Heyeti’ne giren Arsel, turizm ve hizmet sek­törlerindeki çalışmalarıyla Koç Holding’e değerli katkılarda bulundu. 1972 yılında İstanbul Elmadağ’daki Divan Oteli’nin yenilenme çalışmalarıyla yakından ilgilendi ve bu tarihten sonra otelin yönetiminde görev aldı. “Divan” markasının sadece Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte bir saygınlık ve kalite düzeyine ulaşmasına ve halen Yönetim Kurulu başkanlığını yaptığı Divan Grubu’nun büyümesine öncülük etti. 1984 yılında, Türkiye’de turizmi geliştirmek ve eğitim desteğiyle sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla temelleri atılan TUGEV’in kurucuları arasında yer alan Arsel, 1996’da Koç Holding’e bağlı turizm ve seyahat şirketi SETUR’un Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlendi.



Genç yaşından itibaren çok sayıda ameliyat geçiren ve hemşirelik mesleğinin sağlık sektörü açısından taşıdığı öneme doğrudan tanıklık eden Arsel, bu alanda da pek çok önemli girişime imza attı. 1974 yılında VKV bünyesinde Hemşirelik Fonu’nun kurulmasının ardından bu fonu yöneten Hemşirelik Komitesi’nin başkanlığını üstlendi. Hemşirelik Fonu’yla binlerce hemşirelik öğrencisine burs verildi, büyük eksikliği hissedilen hemşirelik ders kitapları hazırlatılıp yayımlandı, çok sayıda bilimsel toplantı ve konferans düzenledi. Yine sağlık hizmetlerinde kalitenin yükselmesi ve hizmetlerin yaygınlaşması amacıyla 1992 yılında Amerikan Hastanesi bünyesinde kuruluşuna öncülük ettiği Türkiye’nin ilk ve tek mezuniyet sonrası hemşirelik eğitim merkezine Semahat Arsel’in adı verildi (bkz. SANERC). İstanbul Nişantaşı’nda eski Güzelbahçe Hastanesi’nin yerinde, Semahat Arsel ve eşi Dr. Nusret Arsel’in bağışlarıyla yaptırılan ve 2002’de tamamlanan hemşirelik okulu binasına da onların adı verildi. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Vakfı’nın ikinci başkanı da olan Semahat Arsel, hemşirelik mesleğinin gelişimine katkılarından dolayı 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi tarafından fahri doktor unvanıyla ödüllendirildi.



Semahat Arsel ve eşinin oluşturduğu bir başka fonla KÜ Hukuk Fakültesi bünyesinde uluslararası ticaret hukuku konusunda çalışmalar yürütmek üzere kurulan NASAMER 2007 yılında faaliyete geçti. Aynı yıl, Ankara’nın çocuk ve genç nüfusu en yoğun bölgesi olan Etimesgut’ta TEGV’e bağlı Semahat-Dr. Nusret Arsel Eğitim Parkı açıldı. KÜ Rumelifeneri Kampüsü’ndeki Spor Salonu Semahat Arsel’in, Bilim ve Teknoloji Binası da Semahat Arsel ile Dr. Nusret Arsel’in adını taşımaktadır.



Semahat Arsel, 2010 yılında KÜ bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları araştırma ve uygulama merkezi KOÇ-KAM’ın kuruluşuna öncülük etti. 2015 yılında KOÇ-KAM tarafından, “dünya çapında önemli konumlarda bulunan kadınlara, kadın ve toplumsal cinsiyet konusunda çalışmalar yürüten kişilere” verilmek üzere Semahat Arsel Onur Ödülü uygulaması başlatıldı (bkz. KOÇ-KAM).



Divan Oteli’nin kuruluşunun 40. yılı nedeniyle Semahat Arsel önderliğinde hazırlanan Eskimeyen Tatlar: Türk Mutfak Kültürü/Timeless Tastes: Turkish Culinary Culture başlıklı kitap 1996 yılında VKV tarafından yayımlanmıştır.

