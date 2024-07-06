Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Eşi tarafından öldürülen Bedriye Kılıç'ın cesedi 1 yıldır bulunamadı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz 2023 yılında kaybolduğu iddia edilen daha sonrasında da kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın cansız bedeni 1 yıldır bulunamadı.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Eşi tarafından öldürülen Bedriye Kılıç'ın cesedi 1 yıldır bulunamadı
Türkiye'nin günlerce takip ettiği Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme! Eşi Tayfur Kılıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Türkiye'nin günlerce takip ettiği Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme! Eşi Tayfur Kılıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

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6 Temmuz 2023 tarihinde bir TV programında kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç tarafından ortadan kaybedildiğini iddia etti.

Eşinin kaybolmasıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın Bedriye Kılıç'ı bir televizyon kanalına röportaj verdi diye öldürdüğü öne sürüldü. Suçlamaların odağındaki koca Tayfur Kılıç'ın, eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı.

Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. gününde ise kocası Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi ve 28 Ekim 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tayfur Kılıç'ın cesedi attığını iddia ettiği yer olan Akşehir Cankurtaran Mahallesi Harlak Mevkii'nde yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamazken, ceset ya da parçaları bulunamadı.

Aradan tam 1 yıl geçmesine rağmen talihsiz kadının hala cesedi bulunamadı. Bedriye Kılıç'ın gözü yaşlı anne ve babası kızlarının kaybolduğu tarihte Akşehir Nasreddin Hoca Mezarlığına giderek Nasreddin Hoca Türbesi'nde kızlarının cesedinin bulunması için dua etti.

"KIZIMIN CESEDİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Bedriye Kılıç'ın Babası Oktay Er, kızlarının cesedinin bir an önce bulunmasını ve onun bir mezarı olmasını, mezarı başında dua edebilmeyi istediklerini söyledi.

Baba Oktay Er, “Bugün 6 Temmuz 2024, 6 Temmuz 2023 tarihinde kaybolan kızımın bugün yıldönümü. Tam 1 yıl oldu, 12 ay. 12 aydır kızımı arıyorum. Kızımın bulunması için dua ettik. Kızımın cesedini bulabilir miyiz diye uğraştık. Adalet Bakanından, İçişleri Bakanından yardım istiyorum. Benim kızımın cesedinin bulunmasını istiyorum. Hiç olmazsa şurada arkamda gördüğünüz mezarlar gibi mezarının olmasını, başına geçip de bir Yasin-i Şerif okumayı istiyorum. 12 aydır ne çektiğimi bir Allah bilir, bir ben bilirim. Katil kocasının cezası kesildi ama cezası kesilmeyle olmuyor. Benin bu kızımın cesedini nereye attıklarını, nereye gömdüklerini babası, anası da biliyor. Anasının, babasının da yargılanmasını istiyorum. Babasının anasının da buna yardım ve yataklık edenlerin de yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın bir cesedinin bir kemiğinin bulunmasını istiyoruz” dedi.

Gözü yaşlı anne Sona Er ise devletten ve herkesten yardım istediğini belirterek, “Kocasına hapiste bakmasınlar, onu orada konuştursunlar. Konuştursunlar da benim çocuğumun yerini dedirttirsinler. Çocuğum bir senedir yok. Ölüm yıldönümü geldi yok. Ne olur yardım edin bana” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bedriye Kılıç'ın anne ve babasının avukatı Kürşat Halil Usta da devam eden hukuki süreç hakkında bilgi verdi.

Katil zanlısı Tayfur K.‘nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını söyleyen Avukat Usta, “Tayfur K.'nin anne ve babası yönünden ise mahkemede yardım yönünden her ne kadar talepte bulunmuş olsak da şu aşamada bir beraat kararı söz konusu. Bununla alakalı olarak yasal süreç içerisinde bir üst bölge adliye mahkemesine yardım edenlerin de ceza alması yönünde istinaf talebinde bulunduk. Süreç bu yönden devam ediyor” dedi.

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