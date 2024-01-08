Türkiye’nin güneyinde “Diaphorina Citri” tehdidi: Ziraat Mühendisleri Odası’ndan topyekun mücadele çağrısı

Tayakısı, zararlı ve neden olduğu hastalıkla, Türkiye’nin önemli ihracat ürünü turunçgillerde kötü sonuçlara yol açmaması için henüz ülkeye girmeden topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



“Ülkemizde varlığı tespit edilmemiş olan turunçgillerde yeşillenme hastalığı için karantina tedbirlerinin alınıp ülkemize girişinin önlenmesi, uygulama olarak yapılabilecek en kolay yöntemdir. Zararlının bulaştığı ülkelerden mümkün olduğunca üretim materyalinin getirilmemesi gerekiyor. Eğer getirilecekse de kontrolü en üst seviyede tutularak ithalatının yapılması önem arz etmektedir. Narenciyede çeşit geliştirmek için yurt dışından aşı materyali veya fidan ithalatı yapılmaktadır. Bizim isteğimiz bu ithalatlar yapılırken karantina müdürlüklerinde özellikle bu zararlıyı ve hastalığı tanıyan profesyonel kişilerin görevlendirilmesi veya personelin bilgilendirilmesi.”