Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketimi açıklandı

Türkiye 'de dün günlük bazda 1 milyon 121 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 120 bin 449 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 743 megavatsaatle saat 16.00'da, en düşük tüketim ise 37 bin 183 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 121 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 120 bin 449 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 687 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 933 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.