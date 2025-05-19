Türkiye'nin gururu "Balık kız" Sümeyye

Sümeyye Boyacı, küçük bir kız çocuğuyken akvaryumdaki balıktan ilham aldı, "O kolları olmadan yüzebiliyorsa ben de yaparım." dedi ve yaptı.



Boyacı, Türkiye'ye yüzme branşında dünya şampiyonluğunu getiren ilk yüzücü oldu.



NTV'ye konuşan Sümeyye Boyacı "Bu ay yıldızlı bayrağı taşımak orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek atalarımızı bize açtıkları yolda yürümek müthiş bir duygu ve ben bir cumhuriyet kadını olarak orada Türkleri temsil etmekten çok büyük gurur duyuyorum." dedi.

Boyacı, şunları söyledi:



"İlk uluslararası yarışıma 2016 senesinde henüz 13 yaşındayken katıldım. Berlin'de 2 gümüş 2 bronz madalyayla kendi yaş kategorimde milli sporcu oldum resmen o ünvana ulaştım. Ertesi sene olimpiyatlardan sonra katılabileceğim en büyük müsabaka olan dünya şampiyonasına katıldım. Çok küçük bir farkla kürsüyü kaçırdım. Henüz 14 yaşındaydım. Ben o zaman dünya şampiyonu olmanın ne kadar zor olduğunun hala farkında değildim. Farkında olmadığım için de ağlamaya başladım neden madalya alamadım diye."

Şampiyonluğa giden yol kolay olmadı elbette. Sümeyye hayal kırıklığı yaşadı, zorlandı ama pes etmedi.

"Tokyo'da benim çok özel ve duygusal bir anım var." diyen Boyacı şöyle devam etti:

"Yarıştan çıktıktan sonra madalyayı kaçırdım ve ertesi günlerde de yarışım var çalışmaya devam etmeliyim. Antrenmandan sonra şakır şakır ter içindeyim. Oradaki Japon bir görevli çok yorulduğumu görmüş şahit olmuş ve bana origamiden onların geleneksel sanatları biliyorsunuz bana kağıt bir altın madalya hediye etti içinde 'Tokyo 2020' yazıyor ve o gün ben kendime söz verdim; bu madalyayı seneye gerçek demirden altın madalyaya dönüştüreceğim diye. Saliselerle yarıştığımız bir alanda saniye düşürmek çok çok zorken 8 ay içinde 2 saniye birden düşürdüm 50 metrede, bu bizi çok mutlu etti. O yıl da yüzme branşında bir kadın sporcu olarak cumhuriyetimizin ilk dünya şampiyonluğunu ülkeme kazandırmış oldum 2022 dünya şampiyonasında. Koleksiyonumda eksik olan olimpiyat madalyasını tamamlamak istiyorum. Kendime bir sözüm var onu gerçekleştirmek istiyorum."



Sümeyye Boyacı, 2024'te Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.