Doğru, güvenilir, kaliteli, hızlı haber; sade, anlaşılır, hızlı ekonomi; bilgi odaklı spor haberciliği; zengin içerikli ve geniş yelpazede programların yanısıra hafta sonu ekranının vazgeçilmezi NTV Belgesel Kuşağı yeni yayın döneminde izleyicilerle buluşacak.



Özlem Yurt’la başlayan gün, öğle saatlerine kadar Burcu Kaya ile tüm gelişmelerle izleyici karşısında olacak. Oğuz Haksever Ögle Bülteni’nde, Ahmed Arpat Günün İçinden kuşağında, Seda Öğretir Ana Haber’de, Zehra Küçük Gece Bülteni'nde, sabaha kadar süren haber maratonunda ise Serhan Başbahçıvan, Buse Yıldırım ve Burak Özcan izleyicilerle buluşacak. Meteoroloji uzmanı Gökhan Abur NTV Hava ile ekranda olacak. Dünyadaki önemli gelişmeleri, özel dosyalar ve farklı ülkelerden canlı bağlantıları aktaran Ahmet Yeşiltepe de Dünyanın Haberi ile izleyiciyle buluşacak.



“SADE, ANLAŞILIR, HIZLI EKONOMİ”



Ekonomi gündeminin tüm başlıkları Berfu Güven, Gökay Otyam, Melda Yücel Kocaalp ve Cem Kılıç ile herkesin anlayacağı bir dille aktarılmaya devam edecek.



“NTV, SPORUN DOĞRU ADRESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR”



Futboldan motor sporlarına, voleyboldan basketbola Türkiye ve dünyada spor adına tüm gelişmeler NTV’de yer almaya devam edecek. Spor programlarının klasiği Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova ile % 100 Futbol, Tuğba Dural ile Sporun Not Defteri, Emek Ege ile Gol, Erbatur Ergenekon ile Futbol Aktüel ve Nebil Evren ile 90+ haftanın spor gündemini belirleyecek.



“ZENGİN İÇERİKLİ VE GENİŞ YELPAZEDE PROGRAMLAR YİNE NTV’DE”

Mete Çubukçu ile Pasaport, Ahmed Arpat moderatörlüğünde Siyasi İşler, Ahmet Yeşiltepe ile Dünya Saati, Levent Erden ve Bekir Ağırdır ile Başka Bi Kafa, Deniz Kilislioğlu ile Hafta Biterken, Ilgaz Gürsoy ile Her İşe Çeyrek Saat ve Gülay Afşar ile kültür ve sanatın haber bülteni Gece Gündüz izleyiciyle buluşacak.



Beslenmeden diyete, cilt güzelliğinden uzun yaşamın sırlarına, sağlıklı ve formda kalmaya dair tüm soruların yanıtlanacağı Seda Öğretir’in sunumuyla Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile NTV’ye Sorun... Her hafta minik dostlarımızdan hikayeleri anlatan Bi Dünya Sevgi, Saffet Üçüncü ile Sıfırdan Yüze, Yağız Şenkal ile Tekno Hayat, Bahar Akça ile Tam Senlik, yepyeni menüleriyle İtalyan şef Danilo Zanna ile Lezzetin Şarkısı... Eğitimle ilgili merak edilenlerle Sadık Gültekin’in sunduğu Doğru Tercih, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy ile Adım Adım Sağlık, uzman yorumlarla Doktorunuz Ne Diyor?, NTV’nin ekran yüzleri ile her hafta başka bir şehrin anlatıldığı Benim Şehrim, her bölümü mutlu sonla biten zorlu hastalıkların, iyileşme sürecini etkili hikayelerle ekrana yansıtan Hayat Yeniden ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat NTV’de.



“BELGESEL NTV’DE İZLENİR”



NTV Belgesel Kuşağı ise yeni yayın döneminde de yepyeni içeriklerle hafta sonu ekranının vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Bilimden doğaya, insan hikayelerinden teknolojiye kadar herkesin ilgisini çekecek belgeseller NTV’de izleyiciyle buluşacak.

VIDEO: NTV YENİ YAYIN DÖNEMİNE HAZIR