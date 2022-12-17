Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden gazeteci Ergin Konuksever, 85 yaşında hayata veda etti.

Ergin Konuksever, uzun süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Hayata veda eden Konuksever, geride unutulmayacak bir çalışma hayatı bıraktı.



DEFALARCA ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Gazeteci Ergin Konuksever, mesleğe 1956 yılında Vatan Gazetesi'nde başladı. Meslek hayatının uzunca bir dönemini savaş alanlarında geçirdi.

Türkiye’nin ilk savaş muhabirlerinden olan Konuksever, Filistin’de El Fetih Hareketi, Arap-İsrail Savaşı, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali, İran-Irak savaşı gibi önemli görevlerde yer aldı. Ölümle defalarca burun buruna geldi.



KIBRIS BARIŞ HAREKATINDA ESİR DÜŞTÜ

Ergin Konuksever, Kıbrıs Barış Harekatı’nın da yakın tanıklarından biri olarak hafızalara kazındı. Kıbrıs’ta İkinci Harekat’ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Bir ay esir kaldı. Arkadaşı Adem Yavuz tedaviye götürüldüğü hastanenin bahçesinde askerler tarafından karnından vurularak şehit edildi.



DENİZ GEZMİŞ'İN PARKALI FOTOĞRAFINI DA O ÇEKMİŞTİ

Konuksever, ülke tarihinin pek çok kritik olayını çektiği karelerle geleceğe aktardı. 68 hareketinin önemli isimlerinden biri olan Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafını da çeken Konuksever, bir röportajında fotoğrafın hikayesini anlatmış, parkayı Gezmiş'e kendisinin verdiğini söylemişti.



Sürekli Basın Kartı sahibi olan Konuksever'in "Talat Aydemir Hatıratım", "Bir Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu’nun Anıları" ve "Çoban Sülü" isimli kitapları bulunuyor.



Konuksever'in cenazesi Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.