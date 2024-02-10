Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı

Müzenin geçmişten günümüze yaşatılan bir tabyada olmasının ziyaretçilerin çok dikkatini çektiğini ifade eden Koç, "1734 yılında yapılmış Süvari Tabyası'nın içinde kurmuş olduğumuz müzemizi, 2 yıldır gelen misafirlerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Burası Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi, aynı zamanda dünyanın en büyük peynir müzesi. Etkinlik alanımızla burası 3 bin 500 metrekareye yayılmış vaziyette ve 'Dünyanın en büyüğü biziz' diyoruz." dedi.



Koç, Kars'ta çok farklı kültürlerin yaşatıldığına dikkati çekerek, "Çok tarihi kültürüyle ve gastronomisiyle ünlü bir şehir. Bizler burada hem tarihi hem kültürü hem de gastronomiyi iç içe yansıttığımız, gösterdiğimiz çok özel bir müze yarattık. 2023'ün ilk başlarından depremden dolayı ziyaretçi sayısında azalma oldu, yaz ayında yabancı turistler karavanlarıyla akın akın geldiler. 2 yılda 125 binlik bir ziyaretçi sayımız var. Geçtiğimiz sene 70 bin ziyaretçi potansiyelimiz oldu." diye konuştu.



İstanbul'dan gelen Doğu Ekspresi yolcusu Ayşegül Ongun da Kars gezmeye geldiğini belirterek, "İlk defa geldim ve Ani ile Çıldır'a da gideceğim. Veganım ama peynir yapımını merak ediyorum. Eski bir tabyanın bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. İlginç geldi, mistik bir ortam." ifadelerini kullandı.

