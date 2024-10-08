Türkiye'nin kebap kralı Arif Develi hayatını kaybetti (Arif Develi kimdir?)

Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi Arif Develi hayatını kaybetti. Develi Restoran 'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada; "Canımız, herkesin sevdiği, kıymetlimiz Arif Develi'yi kaybettik. Tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz." denildi.

ARİF DEVELİ KİMDİR?



Gaziantep’te doğdu (1944). Üç yaşına gelmeden babası vefat eden Develi, çalışma hayatına altı yaşında dedesinin restoranında başladı. Restoranda ağabeyleri Hayri, Ali ve Nihat Develi ile birlikte çalıştı. Develi, eğitim hayatına başladıktan sonra da çalışmaya devam etti.

On iki yaşında, ağabeyi Gaziantep dışına gittiğinde, restoranın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen, sorumluluk sahibi olan bir birey oldu. Mesleki gelişimi 20’li yaşlarına kadar devam etti. Askerden sonra Gaziantep’ten ayrılarak İstanbul’a taşındı. Develi, Develi Restoran’ı İstanbul Samatya’da açtı (1966). Samatya’da açılan restorandan 33 yıl sonra, kendi imkânları ile Develi Restoranlar Zinciri’nin ilk şubesini Kalamış’ta açtı (1997). Develi Restoranları Arif Develinin oğulları Ali ve Nuri Develi sorumluluğundadır.