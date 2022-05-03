Türkiye’nin Mühendis Kızları Ideathon’da Yarıştı

Türkiye’nin Mühendis Kızları öğrencilerine 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak amacıyla Teknolojide Kadın Derneği iş birliğinde tasarlanan “Yapay Zeka Çağında Dönüşen Liderlik” sertifika programı kapsamında, öğrencilere aldıkları eğitimleri pratiğe dökebilecekleri bir Ideathon planlandı. 37 farklı üniversiteden 120 mühendislik öğrencisinin katıldığı Ideathon’da, 14 takım Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” başlıklarında yaratıcı fikirler ortaya koyup proje üretti.



Finale kalan 6 takım, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Global Compact Genel Sekreteri Melda Çele, UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kıdemli Strateji ve Bütçe Uzmanı Pınar Özel, Vodafone IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, System Optima Danışman ve Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Duman ve Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa’dan oluşan final jürisi tarafından değerlendirildi.

Projelerin özgünlük, yaratıcılık, sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, kattığı değer ve sunum teknikleri kriterleri açısından değerlendirildiği Ideathon’da, engelli bireylere yetkinlikler kazandıracak “Engelsiz İstihdam” projesi birinci seçildi. Karbon emisyonu takibi yapan yapay zeka uygulaması “Digigreen Economy” projesi ikinci, çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazandıracak dijital oyun evreni “Equfree” projesi ise üçüncü oldu.

