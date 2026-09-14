Türkiye'nin PISA 2025 başarısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç alanda puanını artıran tek ülke olduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ankara 'da Gazi Anadolu Lisesi'nde "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bugün yeni bir eğitim ve öğretim yılının heyecanını, umudunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün de ‘Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik’ temasıyla tüm öğrencilerimiz okullarıyla buluştular. Öncelikle yeni eğitim yılımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye 'nin 4 bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyorum.

-Bugün burada olduğu gibi her eğitim öğretim yılı başlangıcında özgüven sahibi olan gençlerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimizle her buluşmamız şunlara şahit oluyorum. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor.

TÜRKİYE'NİN PISA 2025 BAŞARISI

-Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması yüzde 50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.

-Ne yapıyorsak sizin başarınız için yapıyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolu sonunda kadar açmak için yapıyoruz. Bütçede aslan payını eğitime ayırdık. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırdık. Eğitim olmazsa diğer her şey yarım kalır dedik."