Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz Şam'daki görevine başladı. Kardeş Suriye ile askeri işbirliğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" denildi.

Kısa süre içerisende Milli Savunma Bakanlığı'ndan teknik bir heyetin de Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor.