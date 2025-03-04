Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, askeri ateşe Yarbay Hasan Göz'ün görevine başladığını duyurdu.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz Şam'daki görevine başladı. Kardeş Suriye ile askeri işbirliğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" denildi.
Kısa süre içerisende Milli Savunma Bakanlığı'ndan teknik bir heyetin de Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
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