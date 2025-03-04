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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, askeri ateşe Yarbay Hasan Göz'ün görevine başladığını duyurdu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Askeri Ataşesi göreve başladı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz Şam'daki görevine başladı. Kardeş ile askeri işbirliğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" denildi.

Kısa süre içerisende Milli Savunma Bakanlığı'ndan teknik bir heyetin de Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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