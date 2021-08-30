Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebi kabul edildi

Hem Türkiye, hem ABD tarafından 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da yakalanıp tutuklanmıştı. Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, Avusturya mahkemesinin 25 Ağustos'ta müvekkilinin Türkiye'ye iadesine karar verdiğini açıkladı. ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemenin ardından durumun netleşeceğini aktaran Dülger, Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği yönünde kesin kararın Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini duyurdu.

DHA 30.08.2021 - 19:52

Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebi kabul edildi

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Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk itirazına ret

Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk itirazına ret

Avusturya'da gözaltına alınıp tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, Wels Mahkemesi'nin müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verdiğini açıkladı.

Mahkemenin, ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemesinin sürdüğünü belirten Dülger, nihai kararın da bu aşamadan sonra verileceğini belirtti.

Dülger, ABD'nin iade talebinin de kabul edilmesi halinde Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği yönünde kesin kararın Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini bildirdi.

Mahkemenin her iki ülkenin iade taleplerini ayrı ayrı değerlendirdiğini belirten Dülger, ABD'nin iade talebini reddedilmesi durumunda ise Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edileceğini ifade etti. 

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