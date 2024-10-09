Türkiye’nin son 24 saatte en çok yağış alan ili belli oldu

Türkiye’de son 24 saatte en çok yağış düşen il Artvin ve Rize oldu. Artvin’de metrekareye 68,6 kilogram yağış düştü.

Türkiye’nin son 24 saatte en çok yağış alan ili belli oldu

Genel Müdürlüğü, 8 Ekim saat 06.00 ile 9 Ekim saat 06.00 arasında ’de gerçekleşen toplam yağışların miktarını açıkladı.

Açıklanan listeye göre son 24 saatlik verilerle Türkiye’nin en çok alan bölgesi 68,6 kilogram ile ’in Hopa ilçesi Çavuşlu köyü oldu. 2. sırada ise yine Artvin’in Hopa ilçesi 63,5 kilogram ile yer aldı.

Rize'de 24 saat boyunca en çok yağış alan bölge ise Fındıklı ilçesi oldu. Fındıklı ilçesi Yenişehitlik Köyü’ne 62,7 kilogram yağmur düştü.

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