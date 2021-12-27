Türkiye'nin uydu vericili ilk saz kedisi 'Latmus'

Türkiye'de nesli tehlike altında olan saz kedisi (Felis chaus), ilk kez GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı.



Türkiye'deki vaşaklar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Biyolog Dr. Deniz Mengüllüoğlu, Türkiye'deki popülasyonu azalan saz kedilerinin durumunu anlamak ve korunmasına katkıda bulunmak amacıyla 'Saz Kedisi Projesi'ni başlattı.

1.5 YIL BOYNUNDA KALACAK



Proje kapsamında yakalanıp tasmalanan, GPS uydu vericisi takılan ilk saz kedisine 'Latmus' adı verildi.

Latmus'un saz kedisi projesinin ilk üyesi olduğunu belirten Dr. Deniz Mengüllüoğlu, “İsmini eski Latmus Körfezi, yani Bafa Gölü'nden aldı. 12 kilo ağırlığında genç erişkin. Verici tasması 1,5 yıl boynunda kalıp, gezdiği, beslendiği, dinlendiği alanlar hakkında bilgi verecek ve sonra düşecek. Böylece bu türü daha yakından tanıma, gereksinimlerini ve tehditlerini daha iyi anlama ve daha etkin koruma şansımız olacak" dedi.

HABİTATI SULAK ALANLAR



Saz kedilerinin habitatının sulak alanlar olduğuna dikkat çeken Dr. Mengüllüoğlu, “Orta Anadolu, Ege, Büyük Menderes Havzası-Bafa, Ankara-Bolu-Eskişehir civarları, Güneydoğu'da Dicle ve Fırat havzaları, Amik Gölü ve Iğdır'da bulunduğu biliniyordu. Asıl sorun sulak alanların kurutulması. Şu an popülasyonları çok parçalanmış, sayısı çok azaldı" diye konuştu.

PROJE ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR



Popülasyonlarının parçalanmış olduğuna ve popülasyonlar arasında bağlantı kopukluğu olduğuna dikkat çeken Dr. Mengüllüoğlu, “Proje GPS, genetik ve beslenme ekolojileri olmak üzere üç aşamada araştırmalar içeriyor. Genetik çalışmada, hem günümüzdeki popülasyonda genetik çeşitliliğine bakmak hem de kopuk birkaç popülasyonun Orta Anadolu, Batı Anadolu, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki popülasyonlar arasında bağlantı, gen akışı var mı, birbirlerinden farklılaşmışlar mı yoksa hala popülasyonlar bağlantılı mı çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Dr. Mengüllüoğlu, "GPS vericiyle alanları nasıl kullanıyorlar, hangi yollardan geçiyorlar, yavrular dağılırken hangi yolları kullanıyor, insanlarla ilişkileri nasıl, bunları belirleyeceğiz. Beslenme ekolojileri çalışmasında ise kalan habitat alanları yeterli mi, kaç birey yaşıyor, hangi türlerle besleniyorlar, su kuşları mı, küçük memeliler mi gibi araştırmaları içeriyor" dedi.

TOPLAM 10 SAZ KEDİSİNE VERİCİ TAKILACAK



Şimdiye kadar Türkiye'de böyle kapsamlı bir çalışma yapılmadığına dikkat çeken Dr. Mengüllüoğlu, “2 yıllık bir proje ve toplamda 10 bireye GPS uydu verici takılacak. Şu an ilk tasma Latmus'a yapıldı. İlk GPS verilerini de aldık. Gayet sağlıklı ve geziyor, bazen yerleşim alanlarına yaklaşıyor ancak köy içine hiç yaklaşmamış" diye konuştu.

Saz Kedisi Projesi, International Society for Endangered Cats (Tehlike Altındaki Kedileri Koruma Derneği), IZW Berlin, Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İzDoğa ve Doğa Derneği tarafından destekleniyor.