Türkiye'nin uzay yolculuğu için "uzay hatıra bileti"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11’de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak.



Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek." denildi.



Türk astronot Alper Gezeravcı’nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde, "Gurur Duy Türkiye" tagi ve "Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından "uzay hatırası" notuyla paylaştı.



İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, nasıl izlenecek? Fırlatma töreninin ayrıntıları belli oldu Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin