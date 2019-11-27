Türkiye'nin yardım uçağı Arnavutluk'ta (Arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı)

Merkez üssü Arnavutluk'un Dıraç kenti olan 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Türkiye'nin gönderdiği uçak Tiran'a ulaştı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, TSİ 21.15'te Tiran Uluslararası Havalimanı'na indi.



Yardım faaliyeti kapsamında, AFAD'ın 3 arama kurtarma aracının yanı sıra AFAD, UMKE ve Türk Kızılay'dan 27 arama kurtarma personeli de Arnavutluk'a geldi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Uçakla geldikleri Tiran'dan kara yoluyla Dıraç'a geçen ekipler, vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak amacıyla yerel yetkililerle irtibat kurdu.



Yetkililerin yönlendirmesiyle kentte bir bina enkazına gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri, burada sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla çalışma yaptı.



Türk arama kurtarma ekiplerinin, çalışmalarını vardiyalar halinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi.



Bölge insanı da Türk ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.



Deprem nedeniyle çevredeki bazı binalarda da ağır hasar olduğu görüldü.



Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 30 kilometre uzaklıktaki Dıraç'ta deprem meydana gelen depremde, şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi ise yaralandı. Ana depremin ardından aralarında 5,5 büyüklüğünde deprem de olmak üzere 250'nin üzerinde artçı sarsıntı oldu.

VİDEO HABER: ARNAVUTLUK'TA DEPREMDEN KURTULAN TÜRK YAŞADIKLARINI NTV'YE ANLATTI