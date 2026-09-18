Türkiye'nin yeni zırhlısı: Orta sınıf tank TULPAR, atış testini geçti

Otokar ile havacılık, savunma ve güvenlik sektörlerinde dünyanın önde gelen oyuncularından biri olan Leonardo, kara sistemleri alanında şirketler arasındaki iş birliğinde önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, ortaya çıkan konfigürasyon, ana muharebe tankı seviyesinde ateş gücünü TULPAR’ın hareket kabiliyeti, koruması ve modüler mimarisiyle bir araya getiriyor.

Başarıyla tamamlanan testler, Leonardo’nun son teknoloji kule çözümünün Otokar’ın yeni nesil paletli platformuyla sorunsuz entegrasyonunu ortaya koydu. Bu çalışmalar, yalnızca konfigürasyonun performansını, birlikte çalışabilirliğini ve operasyonel hazırlığını değil, aynı zamanda TULPAR’ın gelecekteki görev gereksinimleri açısından gelişim potansiyelini ve modülerliğini de doğruladı.

Atış testlerinden önce Otokar ve Leonardo’nun mühendislik ekipleri platform ile kule arasındaki mekanik, elektriksel, elektronik ve yazılım arayüzlerini kapsayan kapsamlı bir entegrasyon programı yürüttü. Kapsamlı işlevsel kontroller, güvenlik denetimleri ve sistem doğrulama faaliyetleri, entegre sistemin performansını, güvenilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini teyit etti.

Entegrasyon aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından platform, hem statik hem de dinamik koşullarda bir dizi atış testine tabi tutuldu. Program kapsamında entegre sistemin performansı, bir dizi temsili operasyonel senaryolar üzerinden değerlendirildi. Testler boyunca kule ve platform kusursuz bir entegrasyon sergilerken silah sistemi, atış kontrol sistemi, stabilizasyon performansı ve genel sistem işlevselliği planlanan tüm test hedeflerini başarıyla karşıladı.