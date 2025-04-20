Türkiye'nin yerli ve milli ilk uydusu: Türksat 6A yarın hizmete alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklmada, Türksat 6A'nın 12 gün süren yolculuk ve 6 ateşleme gerçekleştirilerek 28 Aralık 2024'te 42 derece doğu nihai görev yörüngesine ulaştığını belirterek, "Anten kapsama alanı gibi uydunun görev yörüngesinde gerçekleştirilmesi gereken diğer tüm testleri de tamamlandı. 17 Şubat'ta yapılan ilk test yayınıyla Türksat 6A'nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulandı." dedi.

YARIN HİZMETE ALINACAK



Uraloğlu, Türksat'ın, 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenle ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A hizmete alınacak.



Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunulacak. Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek.



Böylece Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak, uydumuz en az 15 yıl hizmet verecek."