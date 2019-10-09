İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı için "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde" ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok iyi planladığı, şu ana kadar da bütün planlamaları kendi ölçeği içerisinde yürüttüğü bir harekatın içerisindeyiz."



Bize harekat başladığından itibaren öteki taraftan da bilgiler geliyor. Aşiretler var. 'Sizlerle birlikteyiz. Şu kadar adam sizinle birlikteyiz. Bize hangi görevi vereceksiniz' diyorlar.



Bu harekatın temel hedefi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ve bizim etrafımızdaki sınırlarımızın ve coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı terörü tasfiye etmektir.



Biz kasti hiçbir şey yapmıyoruz. Dünyada hiçbir ülke bizim gibi kaçak göçle mücadele edemez. Kendi ülkesindeki insanlara da bu kadar iyi davranamaz.



Bundan çok kısa bir zaman önce Amerika'nın da aradığı bir El-Kaide'liyi yakaladık. Kimse bilmiyor şu anda."

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI (BÖLGEDEKİ TEHDİT NASIL YOK EDİLECEK?)