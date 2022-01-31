Türkiye'ye 2021'de 30 milyon yabancı ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılı turizm istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Aralık ayında önceki yıla göre yüzde 170.6 artışla 1.89 milyon oldu.



Ancak veri, yabancı ziyaretçi sayısının salgın hastalık öncesi 2019 Aralık ayının yüzde 67.4 altında kaldığını gösteriyor.



Yabancı ziyaretçi sayısı Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre geçen yılın tamamında salgın hastalık nedeniyle ziyaretçi sayısının düşük olduğu 2020 yılına göre yüzde 94.1 artışla 24.7 milyon oldu.



Yabancı ziyaretçi sayısı 2021'de salgın öncesi son yıl olan 2019'a göre ise yüzde 71.7 gerilemiş oldu.