Türkiye'ye Eurofighter teklifi. Bir ülke kendisi için üretilen uçakları vermeyi teklif etti

Türkiye 2025 yılında, 5,4 milyar sterlin bedelle, 20 adet Erofighter Typhoon savaş uçağı alımı için İngiltere ile anlaşma imzaladı.

Uçakların teslimatı mevcut üretim hattındaki doluluk nedeniyle 2030 yılında itibaren başlayacak.

Türk Hava Kuvvetleri bir yandan da, sıfır uçakların teslimatına kadar geçecek sürede harekat ihtiyaçlarını karşılamak için Umman ve Katar Hava Kuvvetlerinin envanterindeki ikinci el Eurofighter 'ları almak üzere görüşmeler yürütüyor.



3 YIL ERKEN TESLİM ALMA İMKANI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sürpriz bir teklif geldi.

İsmi açıklanmayan bir Avrupa ülkesi, kendi hava kuvvetleri için üretim bandında olan uçaklarını Türkiye'ye vermeyi teklif etti.

Türkiye'nin alacağı uçaklarla aynı niteliklere sahip uçaklar için görüşmelerin başladığı öğrenildi. Fiyat ve teslimatla ilgili detaylarda anlaşılması halinde Türkiye, Eurofighterları yaklaşık 3 yıl erken teslim almaya başlamış olacak.