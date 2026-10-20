Türkiye'ye Eurofighter teklifi. Bir ülke kendisi için üretilen uçakları vermeyi teklif etti
20.10.2026 07:12
Son Güncelleme: 20.10.2026 07:14
Bir ülke kendisi için üretilen Eurofighter Typhoon uçakları Türkiye'ye vermeyi teklif etti.
İsmi açıklanmayan bir Avrupa ülkesi, kendisi için üretim bandında olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını Türkiye'ye vermeyi teklif etti.
Türkiye 2025 yılında, 5,4 milyar sterlin bedelle, 20 adet Erofighter Typhoon savaş uçağı alımı için İngiltere ile anlaşma imzaladı.
Uçakların teslimatı mevcut üretim hattındaki doluluk nedeniyle 2030 yılında itibaren başlayacak.
Türk Hava Kuvvetleri bir yandan da, sıfır uçakların teslimatına kadar geçecek sürede harekat ihtiyaçlarını karşılamak için Umman ve Katar Hava Kuvvetlerinin envanterindeki ikinci el Eurofighter'ları almak üzere görüşmeler yürütüyor.
3 YIL ERKEN TESLİM ALMA İMKANI
Tüm bu gelişmeler yaşanırken sürpriz bir teklif geldi.
İsmi açıklanmayan bir Avrupa ülkesi, kendi hava kuvvetleri için üretim bandında olan uçaklarını Türkiye'ye vermeyi teklif etti.
Türkiye'nin alacağı uçaklarla aynı niteliklere sahip uçaklar için görüşmelerin başladığı öğrenildi. Fiyat ve teslimatla ilgili detaylarda anlaşılması halinde Türkiye, Eurofighterları yaklaşık 3 yıl erken teslim almaya başlamış olacak.
2025'de İngiltere ile yapılan anlaşmaya göre, Türkiye'ye yapılacak teslimatlar, 2030'da 6, 2031’de 8 ve 2032’de 6 uçak olarak planlanıyor.
Halen Eurofihter Typhoon üretim bandında Almanya için 38, İspanya için 20, İtalya için 24 uçak siparişi bulunuyor.
TÜRK PİLOTLAR EĞİTİME BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotları n uçuş eğitimlerine başladığını açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların uçuş eğitimlerine başladığını bildirdi.
Tedarik sürecinin eğitim ve destek aşamasına ilişkin sözleşme ise 25 Mart 2026’da Londra’da imzalanmıştı. Bu kapsamda 10 Türk pilot ile yaklaşık 100 bakım personelinin İngiltere’de eğitim alması öngörülüyordu.