Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı. Oda spreyi ve gazoz şişelerinden kaçak altın çıktı

Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'da 50 bin euro değerinde kaçak altın ve gümüş ele geçirildi.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Sırbistan plakalı TIR, risk analizi çerçevesinde ayrıntılı kontrole alındı.

Sürücü, Sırbistan'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan sigara ürünlerine ait belgeleri ibraz etti.

Bunun ardından araç X-ray taramasından geçirildi.

DOLAP VE KABİNDE SAKLANMIŞ

Tarama sırasında şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine yapılan fiziki aramada, TIR'ın dolap bölümleri ve sürücü kabininde gizlenmiş halde toplam 39 paket bulundu.

Paketlerin içinden sarı ve beyaz metalden yapılmış çeşitli eşyalar çıktı.

ALTIN YÜZÜK VE 13 KİLOGRAM GÜMÜŞ BULUNDU

Uzman incelemesinde paketlerin bir kısmında toplam 192 gram ağırlığında 128 adet 14 ayar altın yüzük olduğu belirlendi.

Diğer paketlerde ise 6 bin 206 gram kullanılmış gümüş eşya ile 6 bin 794 gram gümüş granül tespit edildi.

Böylece ele geçirilen gümüş miktarının yaklaşık 13 kilograma ulaştığı bildirildi.

Gümrük kaçağı olarak taşınan altın ve gümüşün toplam piyasa değerinin 50 bin 94 euro olduğu açıklandı.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük memurları tarafından ön soruşturma başlatıldığı bildirildi.