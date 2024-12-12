Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı: 400 bin dolar değerinde esrar yakalandı

Sınır kapılarından Türkiye'ye sokulmak istenen toplam 24 kilo 420 gram esrar yakalandı. Esrar miktarının değerinin ortalama 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.

Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı: 400 bin dolar değerinde esrar yakalandı

Birinci yakalama, 'ye seyahat eden Bulgaristan plakalı Bulgar vatandaşı sürücü, gümrük yetkililerine ihracat yasak ve kısıtlamalarına tabi mal taşımadığını beyan etti.

Yolcu bölmesinin zemininde alışılmadık yoğunlukların tespit edildiği araç X-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan kontrollerde yolcu koltuklarının altındaki iki depoda gizlenmiş halde toplam 22 adet şeffaf paketlerde toplam 11 kilo 900 gram ele geçirildi.

Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı: 400 bin dolar değerinde esrar yakalandı - 1

İkinci yakalama ise Almanya'dan Ukrayna vatandaşı arkadaşıyla 'ye seyahat eden Alman vatandaşı sürücünün otomobilinde gerçekleşti.

X-ray cihazına yönlendirilen otomobilin fiziksel kontrol sırasında ön çamurlukları söküldü. Yapılan kontrollerde özel olarak yapılmış bölmelerde 43 adet pakette toplam 12 kilo 520 gram ele geçirildi.

Yakalanan toplam 24 kilo 420 gram esrar miktarının değerinin ortalama 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalamalar ile ilgili gümrük müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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