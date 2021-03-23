Türkiye'ye tatile geldi, sokakta yaşamaya başladı

Japonya vatandaşı Sato Go, üç yıl önce tatil için Türkiye'ye geldi.

İddiaya göre Sato Go, Japonya'da halı satarak biriktirdiği 100 bin doları Türkiye'de çaldırdı.

50 yaşındaki Japon Go, burada tanışıp uzun süre arkadaşlık kurduğu kişiye elinde bulunan nakit parayı bankaya yatırmak istediğini söyledi.

Türk vatandaşı kişi, yaklaşık 100 bin dolar parayı kendi adına açtığı banka hesabına yatırdı. Bir süre sonra Japon kadının yanından ayrılan bu kişi, ortadan kayboldu. Kadın, parasını kaptırdığı kişiye bir türlü ulaşamadı.

SOKAKTA YAŞAMAYA BAŞLADI

Paradan umudunu kaybeden kadın, ülkesine dönecek parayı biriktirmek için çalışmaya başladı. Bir kadınla ortak eve çıkan Sato Go, evde olmadığı sırada bavulu çalındı. İçinde giysileri ve bir miktar parası olan bavulu çalınan Japon kadın sokaklarda yaşamaya başladı. Japon kadına, ailevi sorunları nedeniyle de ülkesindeki ailesininden da yardım gelmedi.



OTEL SAHİBİ KENDİSİNE BİR ODA VERDİ



Fatih'te sokaklarda kalmaya başlayan kadına bir otel sahibi yardımcı oldu. Sokakta bitik halde bulduğu kadını otele yerleştiren Yusuf Duran, kendisine kalması için bir oda verdi. Zor durumda kalan Japon kadın, Türkiye'de başına gelenleri anlattı. İki kere parasını kaptıran kadın, şu anda çok zor durumda olduğunu ve ne yapacağını bilmediğini söyledi.

"BULDUĞUMUZ ZAMAN GERÇEKTEN BİTİK DURUMDAYDI"



Sokakta zor durumdayken kadını bulan ve oteline yerleştiren otel sahibi Yusuf Duran ise, "Hayatı çok ilginç. Biz elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3 aydır bizde kalıyor. Kendisine oda verdik, harçlık veriyoruz, yemeğini veriyoruz ama nereye kadar. Yaşanabilir bir hayat değil. Buradan yetkililere sesleniyoruz; kendilerine yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Biz kendisini bulduğumuz zaman gerçekten bitik durumdaydı. Biz yardımcı oluyoruz ama biraz daha yardıma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.



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