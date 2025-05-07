Türkiye'ye yurt dışından gelen tonlarca patates virüslü çıktı

Her iklimde yetişmesi açısından hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilip tüketilen patateste Türkiye 15'inci sırada yer alıyor.



Türkiye'de son 5 yılda üretimi bir milyon artan patateste yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı öğrenildi. En çok üretim ise 750 bin tondan fazla ürün ile Niğde başta olmak üzere sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana'da gerçekleştiriliyor.



Zaman zaman farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen patateslerin genelde tohumluk olarak ülkeye getirildiği öğrenilirken, bu miktarın üretimin yanında yüzde 1'lerde olduğu ifade edildi.