Türklere vize geldi, THY açıklama yaptı: Vizesi olmayıp uçak bileti olanlar ne yapacak?

Karadağ hükümeti, ülkeye girişte Türk vatandaşları için geçici vize uygulaması getirdi.

Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılacak.

Yeni uygulama yarın başlıyor.

KARADAĞ'A BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

Türk Hava Yolları, bu karar öncesinde Karadağ bileti alan yolculara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, alınan karar öncesi Karadağ'a uçuşu olan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkı tanındığını da değinildi.

Açıklamanın devamında, "28.10.2025 ila 31.11.2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır." denildi.

SON TARİH 9 KASIM

Açıkalada şu ifadeler yer aldı:

"- Bilet iade işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız 09.11.2025 (dahil) tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir.

- Bilet değişiklik işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden, bilet seyahat tarihini 15.12.2025 (dahil) tarihine kadar uzatabileceklerdir."

KARADAĞ VİZESİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Maksimum kalış süresi 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla en az üç ay süreyle geçerliliği bulunan pasaport ve oturum kartı sahibi olan kişiler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli vizeye sahip olanlar Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabilecek.