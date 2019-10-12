Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Salihi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın ülkelerin toprak bütünlüğünü esas alan olumlu bir harekat olduğunu ifade etti.



Terör örgütleri PKK ve DAEŞ'in bölgeye yönelik tehditleri konusunda uyarıda bulunan Türkmen lider, şu ifadeleri kullandı:



"Irak, İran, Suriye, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden DAEŞ ve PKK projelerine bölgenin istikrarını bozmamaları için çok dikkatli olunmalıdır."



BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİ



Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Türkmen toplumu, hazırladıkları bildiriyle, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.



Babasının DEAŞ terör örgütü ile mücadele sırasında şehit olduğunu belirten 4. sınıf öğrencisi Kevser Rislan, Bayırbucak Türkmenlerinin hazırladığı ortak bildiriyi okudu.



"Yüce Türk milleti ve kahraman Türk ordusuna seslenişimizdir" ifadeleriyle başlayan bildiride, şunlar kaydedildi:



''Bizler, ana vatan Türkiye'nin ön karakolu olan Bayırbucak Türkmenleri olarak, şanlı Türk ordusunun kahraman Mehmetçikleri tarafından Fırat'ın doğusundaki terör ve şer yuvalarına düzenlenecek Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemekteyiz. Biz, Bayırbucaklı ana ve babalar olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi bu kutlu davaya nefer olarak göndermek için hazır olduğumuzu bildirir, canımız, malımız ve dualarımızla Peygamber ocağı Türk ordusunun yanında olduğumuzu bir kez daha yineleriz. Ordumuz seferdeyken bize yakışan tek şey ümmetçe tek yumruk olmaktır."